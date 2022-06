Geen mooi uitzicht op je balkon? 6 bruikbare tips om hier wat aan te doen!

Sudare zijn horizontale lamellen of schermen van decoratieve hout, bamboe, of andere natuurlijke materialen. Sudare worden gebruikt in veel Japanse huizen om de veranda te beschermen tegen zonlicht, regen en insecten. De Japanners hangen ze meestal in het voorjaar op en halen ze in net najaar weer weg. Het is ook een idee om jou balkon af te schermen voor inkijk van de buren of om het uitzicht af te schermen. Hang een of meerdere bamboescherm met haakjes aan de overkapping van je balkon. Je kan het scherm naar wens open of dicht doen door uit of in te rollen. Het fijne van bamboeschermen is dat ze het licht mooi filteren en ook wind doorlaten. Zo wordt je balkon geen afgesloten benauwde ruimte. Een heel efficiënte en goedkope oplossing!