Design in de (artsen)praktijk

Vandaag kijken we naar design voor praktijken en gezondheidscentra. Waarom? Omdat het voor dokters, tandartsen en schoonheidscentra, net als voor huiseigenaren, belangrijk is een plek te creeëren dat uitnodigend en rustgevend is. Zeker als de patiënt of cliënt een potentieel pijnlijke procedure te wachten staat. De eerste indruk telt altijd voor twee en wat cliënten zien zodra ze een praktijk in lopen zal een blijvende indruk maken. Slecht verlichte, onhandig ingerichte en onprettige interieurs kunnen mogelijke klanten al wegjagen voor je de kans hebt gehad je kwaliteit te bewijzen. Daarom hebben we een ideabook samengesteld dat bol staat van slimme praktijk ontwerpoplossingen en inspiratie voor je aanstaande business, of natuurlijk voor ideeën om je huidige praktijkruimte een make-over te geven.