De mooiste muren voor je badkamer

De badkamer. Van oudsher vooral een functionele ruimte. Thuis van het bad of de douche, toilet en wasbak. En met een beetje geluk nog wat witgoed. Deze vroeger zo functionele interpretatie van de badkamer, maakte het qua design en personalisatie één van de minst 'spannende' ruimtes van het huis. Het was een ruimte waar je niet veel tijd doorbracht, dus waarom zou je er al te veel moeite in steken? Maar tijden veranderen gelukkig. En zo ook die van eindeloos witte tegeltjes als vloer- en wandbekleding. Creativiteit en personalisatie mag en laten we het liefst zo veel mogelijk zien, in elke ruimte van het huis. En zo ook in de badkamer. Het is per slot van rekening de laatste ruimte die je ziet voor het slapen gaan, en de eerste na het wakker worden. We inspireren je graag met leuke, moderne en kleurrijke alternatieven voor de muren voor je badkamer. Een top tien.