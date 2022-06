Een moderne plattelandswoning in Berlijn

Als we het huis benaderen worden we geconfronteerd met een grote kubus, waarvan het extreem geometrische ontwerp in eerste instantie in groot contrast lijkt te staan tot de omgeving. Eén van de eerste dingen die ons opvallen is de kleur van het huis. Zwart is zeker een ongebruikelijke keus voor een woning, en het verleent de constructie een zwaar en bijna overheersend karakter. De schaduwen van de bomen waartussen het gebouw staat voegen hieraan toe en veroorzaken een scherp contrast tussen het gebouw en de omgeving. Maar, zodra we de donkere kubus in relatie tot de wereld eromheen gaan zien, voelen we de diepe resonantie die gecreeërd wordt door de interactie tussen het vlakke zwart en het overdadige groen van de natuur eromheen. Men kan zich voorstellen hoe prachtig deze woning eruitziet wanneer het omringd is door gekleurde bladeren in de herfst of licht bedekt met sneeuw in de winter.