Inspiratie voor Landelijk Meubilair

Er schuilt een zekere nostalgie in landelijk meubilair. Het oogt warm, verwelkomend en het geeft ons altijd het gevoel dat we thuis zijn. Wie droomt er niet van om heerlijk te dineren aan een grote, houten tafel met uitzicht over een groene weide in een prachtig landhuis? Wie lijkt het niet ontspannend om even in een warme badkamer tot rust te komen? Landelijk meubilair spreekt tot de verbeelding en moedigt aan om het even een paar tellen rustiger aan te doen.

In dit Ideabook doorlopen we tien verschillende voorbeelden van landelijk meubilair. Het gebruik van hout, helder of juist donkere kleuren en ander (strikt) natuurlijk materiaal zijn de norm. Wie op zoek is naar een huiselijke woning, kan deze tips niet laten lopen.