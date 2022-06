10 Tips voor Modern Wonen

Het eerste wat we zien wanneer we zoeken naar modern wonen, is de gestileerde en rechtlijnige vorming van huizen. Hoeken worden duidelijk, open ruimtes worden zichtbaar en voor zowel licht als lucht is veel ruimte over. We gaan op zoek naar ruimte en openheid, het liefst in combinatie met een strakke tuin waar weinig plek is voor een warboel. Op deze foto ziet u een duidelijk voorbeeld van modern wonen. Het huis opent zich in lagen, met een prachtig uitzicht op een uitgestrekte tuin. Vierkante hoeken, en een subtiele ronding op het dak maken van dit huis een boegbeeld van modern wonen.