Top 5 van de week: handen uit de mouwen, fris je woning op!

Het interieur van nieuwbouwwoningen kan vaak wat kil aanvoelen, maar daar is in dit geval geen sprake van! De opgeleverde nieuwbouwwoning zag er al mooi uit toen er nog niets in stond, maar na de transformatie had de woning pas echt een geweldige look. Deze gezellige woning is voorzien van een inrichting die past bij onze tijd. Een mooi aspect is het uitzicht op de tuin. Nieuwsgierig naar het eindresultaat? Lees dit Ideabook ter inspiratie en bedenk wat jij kunt doen om je woning gezelliger in te richten.