10 houten voordeuren om van te houden

De massief houten deur van dit moderne huis dat in Breda staat, lijkt op de imposante deur van de foto hierboven. Ze hebben ongeveer dezelfde handvaten, kleur en uitstraling, maar op deze foto heeft de deur een nog grotere functie voor de uitstraling van het geheel. De deur zorgt er namelijk voor dat het huis een eenheid wordt. Er is op een abstracte manier gedacht over de uitstraling van het huis en gekozen voor kleurvakken. De deur is daar eentje van en aangezien deze als enige van hout is, wordt het een heuse smaakmaker in het geheel. Stel dat de deur ook zwart of wit zou geweest zijn, dan is de uitstraling meteen een stuk minder spannend.