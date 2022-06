De moderne uitvoering van een houten huis

We beginnen de rondleiding bij en in dit huis in de tuin. Alhoewel tuin, de hele bosrijke omgeving waar dit huis gebouwd is lijkt wel een tuin! Het huis lijkt door de gebruikmaking van hout daarom toch enigszins op te gaan in de omgeving. Maar het interieur doet gelijk heel iets anders vermoeden. Daarover later natuurlijk meer, want de buitenkant van het huis is zo interessant dat we eerst even een rondje om de woning gaan lopen.