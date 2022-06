Geef de oude kastdeurtjes en lades in je keuken een make-over

De kastdeurtjes en lades in je keuken worden dagelijks intensief gebruikt. Dit heeft veelal tot gevolg dat ze er na verloop van tijd niet helemaal meer zo uitzien zoals toen ze nog nieuw waren. Natuurlijk slijt op den duur alles in huis, maar het één helaas wel iets sneller dan het ander. Een nieuwe keuken is nogal een investering, dus wat dat betreft is het wel zo fijn als je keukenkastjes en lades lang meegaan. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen om de levensduur van je oude kastjes en lades weer wat te verlengen.

In dit Ideabook bespreken we acht veelvoorkomende problemen met oudere keukenkastjes en lades. We vergeten uiteraard niet te vertellen hoe je deze problemen kunt oplossen, waardoor de kastjes en lades weer een aantal jaar meekunnen. Lees snel verder en kijk welke problemen jij allemaal herkent. Ontdek vervolgens hoe je deze problemen kunt oplossen en ga vandaag nog met de make-over van je oude kastjes en lades aan de slag. Daarna kan de keuken weer moeiteloos een aantal jaren mee.