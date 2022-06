Een slaapkamer met lederen inrichting

Wat is het eerste dat je te binnenschiet als we het hebben over een slaapkamer met een lederen inrichting? Waarschijnlijk iets als 'gedurfd', 'risky' of juist het tegenovergestelde als 'oubollig'. Het moge duidelijk zijn: de meningen over een interieur met een zogenaamde leather look zijn verdeeld. En dat is logisch. het is er één met een sterke uitstraling, met karakter en het kan al snel een prominente plek in je interieur innemen. Dat maakt het dat men al snel kiest voor een veiliger optie als stof of hout. Maar toch mag die sterke uitstraling geen reden zijn om je er van te weerhouden eens creatief bezig te gaan met een lederen inrichting. Want in de juiste setting en met de juiste (ondersteunende) materialen en accessoires tilt een lederen inrichting je slaapkamer naar een heel ander niveau. Klassiek, subtiel en elegant: 10 ideeën voor een slaapkamer met een lederen inrichting, kies zelf je favoriet.