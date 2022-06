7 grote ideeën voor een klein balkon

Heb je een klein balkon en gebruik je deze ruimte alleen om de vuilniszak buiten te zetten en de was op te hangen? Dan is het voorjaar een mooi moment om daar verandering in te brengen. Ook van een klein balkon kun je een sfeervolle en comfortabele plek maken om te zitten en te genieten van het uitzicht. Gebruik je balkon als extra kamer, als buitenkantoor, maak de mooiste bloementuin en richt het in met handige meubels. In dit Ideabook geven we je tips over wat je zoal met je kleine balkon kan doen en hoe je de plek zo aangenaam mogelijk maakt.

Een balkon hoe klein ook heeft veel mogelijkheden om er een heerlijke buitenruimte van te maken! Neem een kijkje in dit Ideabook en laat je inspireren!