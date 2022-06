De moderne woning op de heuvel

Stel je voor: je krijgt de kans om in een pittoresk Portugees dorpje in de heuvels een nieuwe woning te kunnen bouwen. In wat voor stijl zou jij een architect dan laten werken? De bewoners van dit huis hebben voor een moderne invalshoek gekozen. Maar wel op zo’n manier dat dit huis heel goed past tussen de woningen die er al veel langer staan. De binnenkant is misschien nog wel moderner dan het exterieur. In ieder geval is een zeer aangename woning ontstaan en dat is te danken aan de experts van 136F.