De beste tips voor het kopen van een pergola

Wat een pergola kost hangt af van de grootte, het ontwerp en het materiaal dat je gebruikt .Ook maakt het uit of je een kant en klaar pakket koopt of verzameling palen en balken. Een kant en klaar pakket is natuurlijk handig omdat alle balken, palen en dwarsliggers al voor je op maat gezaagd zijn. Je hoeft de pergola alleen nog in elkaar te zetten. Ben je niet zo handig of wil je een pergola die mooi aansluit op het de vorm en architectuur van je huis. Laat dan een architect een ontwerp voor je pergola maken. Uiteraard betaal je dan een hogere prijs voor je pergola, maar dit is het geld vaak meer dan waard.

Wil liever meer beschut zitten als het buiten regent of het hard waait, dan is een tuinpaviljoen misschien meer iets voor jou. Kijk in dit Ideabook voor meer inspiratie.