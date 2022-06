Moderne architectuur met een verrassende twist

Bij een modern huis weet je maar nooit wat je te wachten staat als je eenmaal de voordeur gepasseerd bent. En dat is nou precies wat het geval is bij deze woning! Er wacht een verrassende twist op je als je binnen bent. Daarbij hebben we het dan nog niet eens gehad over de luxe die ook achter de muren van deze woning te vinden is. Een zeer aantrekkelijk geheel waar je gerust even lekker voor mag gaan zitten. Dit zeer geslaagde project is vormgegeven door de Braziliaanse architecten van A/ZERO.