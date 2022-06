De schoonheid van een schitterende woning

We beginnen met een type foto die we je niet zo vaak laten zien: een zwart-witopname van dit huis. Soms kan juist de afwezigheid van kleur in een foto de accenten op de vormgeving zelf leggen. En dat is hier zeker het geval! Nog even geen beschrijving van wat we te zien krijgen, maar neem gewoon even de tijd om te genieten van dit plaatje.