Moderne villa met veel luxe en grandeur

In de Allgäu, een Zuid-Duitse streek, vinden we een familiehuis op een perceel van 1500 m², dit is natuurlijk de droom van vele mensen. Het is een woning waarin je vrij kunt zijn, het interieur is open en je hebt een zee van woonruimte die vervuld is van een hedendaags comfort. Een grote dosis luxe ervaar je hier elke dag! Het verfijnde huis vormt nu de ideale woonplaats voor de huidige bewoners. Al hun wensen en woonideeën konden met behulp van de architecten van Bau-Fritz worden gerealiseerd. De stijl en de persoonlijkheid die we in het huis ontwaarden spreekt ons sterk aan en schenkt ons de nodige inspiratie. Kijk of deze stijl ook jou enthousiast kan maken? Wandel dan snel met ons mee door de prachtige villa en doe de mooiste ideeën op!