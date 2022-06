Moderne woning met een koloniaal randje

Vanaf de straat is moeilijk te zeggen in wat voor soort stijl het huis ontworpen is. Er zijn zonder enige twijfel moderne trekjes te herkennen, maar ook koloniale elementen komen in het ontwerp terug. Het past prima in de min of meer tropische omgeving waarin deze woning is gesitueerd. De gevel maakt verder een redelijk gesloten indruk: ideaal als het om privacy gaat! En zo te zien passen er met gemak twee auto’s in de ruime garage, ook een aardige bijkomstigheid. Het gesloten karakter roept natuurlijk wel vragen op, we gaan daarom snel aan de andere kant een kijkje nemen.