Binnen en buiten integreren met een veranda

De veranda is de perfecte plek om op een warme zomerse dag samen te komen voor een heerlijk diner met de familie. Voorzien van de juiste accessoires, comfortabele stoelen en een sfeervolle dinertafel kun je er genieten van de laatste zonnestralen in de vroege avond. Veel patio's bestaan tegenwoordig grotendeels uit glas en geven door het vele licht het idee van een heerlijke tuinkamer. In de zomer zet je alle deuren open en is de veranda onderdeel van de tuin. Een prachtige verbinding tussen huis en tuin dus. Door de grote raampartijen baadt ook de rest van de woning in een zee van daglicht. En daglicht is gezond en belangrijk voor ons. Vanuit de veranda is heb je een prachtig zicht op de mooie groene tuin. Het geeft een gevoel van buitenleven terwijl je binnen zit. Praktisch met ons wisselende klimaat want zo heb je toch een gevoel van de natuur in je huis en breng je de rust van het groen naar binnen.

Wanneer we denken aan een veranda komt soms de gedachte op aan een broeikas waar het veel te warm wordt in de zomer. De veranda's van nu hebben allerlei slimme nieuwe technologieen waardoor het eigenlijk nooit te warm kan worden op deze zonnige plek. In dit artikel laten we een aantal inspirerende veranda's zien en geven we een overzicht van deze nieuwe handige foefjes.