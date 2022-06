Een nieuw fornuis, keus te over in de keuken

Inductie koken daarentegen werkt met een magnetisch veld. Dit veld wordt gecreerd door een wisselwerking die ontstaat tussen magnetische spoelen in het fornuis en de speciale (eveneens magnetische) pannen die er op geplaatst worden. Door de uitwisseling van aantrekkingskracht ontstaat wrijving die in de pan zelf voor warmte zorgt. Interessant hierbij is dat de kookplaat niet warm wordt. Dit komt omdat er op de plaat geen warmtebron aanwezig is. Het is ook puur een natuurkundig foefje dat ervoor zorgt dat er warmte ontstaat. Nu we dit zo schrijven lijkt het trouwens alsof een inductiefornuis geen elektriciteit nodig heeft om te werken. Dat is wel degelijk zo. Om de spoelen in het fornuis aan het werk te zetten, is een elektrische aansluiting nodig. Wanneer het fornuis eenmaal aangesloten is, kookt het trouwens zeer nauwkeurig. Net als bij een gasfornuis is de warmte goed af te stemmen op de voorkeur. Grootste nadeel van een inductiefornuis is trouwens dat je speciale pannen nodig hebt. Let er bij aankoop goed op dat er duidelijk aangegeven staat dat ze ook voor een inductiefornuis geschikt zijn.