Zo maak je van de kinderkamer een stimulerend en speels geheel

En bed is uiteraard onmisbaar in elke kinderkamer. Een goede nachtrust is cruciaal voor je kind, maar ook voor jou als ouder. Een uitgeslapen kind scheelt een slok op een borrel. Maar een goed bed kan ook een spannend bed zijn. Het hoeft niet altijd recht toe recht aan te zijn. Een hoogslaper kan al een wereld van verschil zijn. Dat is naast spannend ook nog eens praktisch omdat het extra ruimte in de kamer oplevert. Maar een bed kan zoveel meer zijn. Je kan een stoere bedstede maken, een bed in een soort boomhut of een bed in de vorm van auto, vliegtuig of wat je kind maar leuk vindt. Zo maak je slapen naast rustgevend ook nog leuk en avontuurlijk.