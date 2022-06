Grootse tuinideeën voor kinderen

Hutten maken van takken, zandtaartjes bakken of een slakkenrace organiseren – kinderen komen altijd weer op nieuwe ideeën. Tenminste, als hun fantasie daarvoor de ruimte krijgt… De speelplaats om de hoek is misschien altijd wel een prima alternatief, maar nog beter is natuurlijk de eigen tuin! Zo loop je niet het risico dat de zelfgebouwde zandkastelen of takkenhutten de volgende dag weer weg zijn, en ouders kunnen tegelijkertijd vanuit het huis een oogje op de kinderen houden. In de eigen tuin kun je ook de allerbeste verjaardagen vieren – met zaklopen, waterballonnen etc. Maar kinderen maken eigenlijk het hele jaar door plezier in de tuin: een sneeuwballengevecht in de winter, opblaasbadje in de zomer… Maar het leukste is nog wel vrienden en vriendinnen uitnodigen voor een weekendje kamperen in de eigen achtertuin. Hoe een eigen tuin nog een beetje kindvriendelijker wordt en nog veel meer speelplezier geeft laten de professionals van homify met deze mooie projecten zien: