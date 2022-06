Opvallende salontafels

Voor alle natuurliefhebbers is deze salontafel helemaal perfect: de ronde glasplaat wordt door een uitnodigende boomstronk gesteund zonder de aandacht van het hout te trekken. Dit meubel neemt wellicht wat ruimte in, maar is dan ook een echte blikvanger! Deze salontafel past nog wel het best bij inrichtingen in landhuisstijl of Country chic.

Alhoewel we de woonkamerruimte al lang geen “salon” meer noemen is de “salontafel” nog steeds het belangrijkste meubelstuk in deze kamer – afgezien misschien van de bank. Het is in ieder geval het meest centrale meubelstuk in de woonkamer, waar alle zitmeubels over het algemeen omheen gegroepeerd zijn. Vergeet dan ook niet om de salontafel genoeg aandacht te geven in het inrichten van de woonkamer, aangezien iedere blik erop gericht is en het een intensief gebruikt object is. Naast de voorbeelden hierboven, die veel karakter en originaliteit aan een inrichting kunnen geven zijn er nog veel meer ontwerpen te zien. Blader eens door de vele andere salon- enbijzettafels op deze site en vind meer originele, bijzondere of gewoon mooie traditionele exemplaren!