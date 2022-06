Uitzonderlijk wonen in de bergen

Heb je altijd al gedroomd van een woning in de bergen? Let dan nu extra goed op, want dit kan dan wel eens jouw droomhuis zijn! En we hebben het dan in dit geval niet over een eenvoudig hutje in de bergen, maar over een villa met alle luxe die je maar kunt bedenken. Maar daarmee zijn we er nog niet, ook op het gebied van vormgeving en architectuur is dit huis een prachtig object om te bekijken. De Braziliaanse architect David Guerra heeft een prachtige woning in de bergen weten te realiseren. Verbaas je over deze uitzonderlijke manier van wonen.