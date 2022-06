Opgefrist wonen in een oud huis

De benedenruimte van het huis valt vooral op door de grote hoeveelheid licht. Aan de ene kant is dit het effect van de grote ramen aan zowel de voor- als aan de achterkant, maar het komt vooral ook door het mooie lichte interieur. De stijl is het beste als eclectisch te omschrijven: landelijke, moderne en industriële elementen vormen samen een mooi en uitgebalanceerd geheel. Vooral de keuken heeft hier heel veel ruimte gekregen. Maar dat is zeker niet ten koste gegaan van zowel de woonkamer als de eetkamer. En dat alles in één ruimte, waar ook nog een hoekje overgebleven is om te werken of te studeren.