Binnen Nieuw & Buiten Klassiek: Wie Zou Hier niet Willen Wonen?!

Een wolf in schaapskleren: dat betekent meestal niet iets goeds. Maar laten we aan deze oude uitspraak nou eens een positieve draai geven. Dat kun je zeker doen met het huis dat we gaan bekijken. Want dat is een typisch voorbeeld van een wolf in schaapskleren, alleen dan wel een met een wow-effect! Een moderne woning die aan de buitenkant een min of meer klassiek uiterlijk heeft gekregen. De buitenkant is erg mooi, maar vooral het interieur is een verwennerij voor liefhebbers van moderne inrichtingen. De experts van Lab32 Architecten zijn verantwoordelijk voor dit project.