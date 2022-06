Een kleurrijke en praktische woning

Je kent het begrip vlizotrap vast wel. Mocht je dat niet weten, dan leggen we dit natuurlijk graag voor je uit. Vlizo staat voor vliering en zolder: een vlizotrap leidt dus naar zolder of vliering. Het praktische van zo’n trap is vooral dat je hem in z’n geheel uit het zicht kunt werken. In dit geval zeer praktisch als je overdag toch niet in de ruimte op de zolderverdieping hoeft te zijn. Door het ontbreken van een vaste trap is er zo veel meer ruimte in de woning. Een slim idee!