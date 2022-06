Hoe kleur het verschil maakt in het interieur

Een welkom thuis, dat is wat iedereen wil ervaren wanneer die over de drempel stapt. Oranje is bij uitstek de kleur die hieraan bijdraagt. Een ander bewezen effect is dat de kleur de eetlust opwekt. Een energieke kleur die het prima doet in de keuken of eetkamer. Dit zijn ruimtes die in veel Nederlandse woningen een neutrale, lichte basis hebben. Aangevuld met enkele oranje accenten komt de ruimte pas echt tot leven. Oranje is overigens ook prachtig in samenspel met aardetinten. De roest en terra tonen, afgeleid van de kopertrend, waren vorig jaar dan ook niet aan te slepen. Voor een moderne twist combineer je deze met lichte, frisse tinten als zachtroze of lichtgrijs. Een warme, krachtige tint als kan in de verkeerde setting nogal overweldigend zijn. Hoewel oranje nog altijd een zachter karakter heeft dan rood. Een subtiele toepassing in de vorm van bloemen en accessoires is daarom nog niet zo'n slecht idee. Bovendien heb je op deze manier de mogelijkheid regelmatig van kleurenschema te wisselen. Ideaal als je ergens snel op uitgekeken raakt of ieder seizoen een passende look & feel wil creëren.