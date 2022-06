Vintage is al tijden een begrip in interieurland. De ongekende populariteit is dan ook wel te begrijpen. Een oud, karakteristiek element brengt levendigheid en persoonlijkheid in een ruimte. Vandaag richten we ons op de vintage elementen in een bepaalde ruimte, we nemen daarbij de keuken onder de loep. Wat zijn nou de iconische items die de ultieme vintage look vertegenwoordigen? En hoe kunnen deze toegepast worden in de keuken anno 2016? Dat is precies waar dit Ideabook het antwoord op zal geven. Van authentieke gasovens tot metalen letters en porseleinen servies, ze komen allemaal aan bod. En meer. Al nieuwsgierig naar die vintage vibes in de keuken? Lees dan snel verder.