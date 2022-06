Weg met de slechte luchtkwaliteit in huis, zes tips

De reden van slechte luchtkwaliteit schuilt in twee factoren. Allereerst is de slechte luchtvochtigheid een belangrijk aspect voor de luchtvochtigheid. Te 'natte' lucht is te herkennen aan beslagen ruiten en zware lucht. Deze lucht slaat neer op koude oppervlakken en kan daar schimmel veroorzaken. Deze schimmel is op zijn beurt weer schadelijk voor de gezondheid omdat het sporen bevat die slecht zijn voor onze longen. Te droge lucht daarnaast kan leiden tot uitgedroogde of geïrriteerde slijmvliezen in de neus- en keelholte, maar ook tot een nare prikkelende keel en droge hoest. De temperatuur, de tweede factor die van belang is voor de luchtvochtigheid, dient ook goed bekeken te worden wanneer je je bezig gaat houden met de juiste luchtkwaliteit in huis. Een te hoge temperatuur zorgt voor veel verdampte lucht, en lucht waar al het water uit verdampt is, is per definitie droog. Een extra luchtbevochtiger is hierbij een aanrader. Een te lage temperatuur kan op zijn beurt voor meer natte lucht zorgen, zoals gezegd slaat het vocht dan neer op koude oppervlakken waarop schimmels kunnen ontstaan. Een ideale temperatuur in huis ligt rond de 18 graden.