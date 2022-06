Country chic – Interieurtips

Een adempauze van het stressvolle grote-stadsleven is vaak precies wat we nodig hebben na een vermoeiende dag. Omgeven door natuur en met uitzicht op groen is de beste manier om ons te ontspannen en te herstellen. Maar als het dichtstbijzijnde strand of bos ver weg is blijft er maar één ding over: een landelijke oase in eigen huis brengen. “Country chic” of “landelijke stijl” is de nieuwste trend die meer gezelligheid en natuurlijke charme aan de inrichting toevoegt. We laten hier zien hoe wat country-flair in huis getoverd kan worden.