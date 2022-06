Een verrassende woning met een authentieke look

Vanaf de jaren 1940 tot de jaren 1980 ontwikkelde architect Eric Lyon landgoederen in het Verenigd Koninkrijk. Door zijn bedrijf Developments Limited werden landgoederen ontworpen om de leegte tussen de suburbia en de high-class architectonische ontwerpen op te vullen. Deze authentieke woningen waren direct een geliefd en klassiek ontwerp. Ze spreken van het optimisme in de naoorlogse periode. De aandacht voor het detail was bijzonder opvallend. Met de komst van deze woningen werd het voor mensen die niet uit de upper class afkomstig waren mogelijk om toch in een luxe woning te wonen. Qua sfeer hebben deze woningen veel meer te bieden dan de low-cost woonwijken. Veel van deze huizen hebben hun originele elementen nog: zoals fraaie deuren, parketvloeren, handgrepen, keukens en badkamers. Vandaag nemen we een kijkje in een prachtig huis gelegen in Blackheath. Kijk met ons mee en laat je inspireren!