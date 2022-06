Welke vloer voor hal of gang?

En natuurlijk moeten we ook even kijken naar tapijt of vloerbedekking, alhoewel velen zich waarschijnlijk afvragen of het een zinvolle optie is voor de gang. Terecht, want hoewel tapijt viezigheid en vocht snel opneemt, is het daardoor ook moeilijker schoon te maken. Terwijl plavuizen en hout over het algemeen probleemloos gedweild kunnen worden, moet een kleed of tapijt gestofzuigd en (bij vlekken) grondig gereinigd worden. Waarom een tapijt of kleed nog steeds veel overwogen wordt is vanwege de dempende kwaliteit, waardoor voetstappen en andere typische gang-geluiden beperkt blijven tot de hal, en niet door het hele huis of een appartement lager doorklinken. Een oplossing voor de problemen van tapijt maar met behoud van de voordelen zien we in deze foto. Het kleed wordt alleen daar neergelegd waar men de schoenen al uit heeft, en het is ook nog eens decoratief.