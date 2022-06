Je huis inrichten : de beste tips, ideeën en inspiratie

Verbaas jij je ook wel eens over de woonprogramma's op televisie. Stylisten die met een kleine verandering een hele ruimte omtoveren tot een mooie en aangename plek. Wat eerst een rommelige woonkamer was met losse elementen is na een metamorfose een prachtig geheel waar het prettig toeven is en iedereen enthousiast van wordt. Hoe doen ze dat toch? In dit Ideabook lichten we een tipje van de sluier op. Een ding kunnen we vast verklappen. Je hoeft echt niet je complete interieur te vervangen om een mooi resultaat te krijgen. Vaak zijn een paar kleine ingrepen voldoende om je huis en nieuwe look en feel te geven. En dat is prettig want ons huis is belangrijk in ons leven. We vinden er geborgenheid, gezelligheid en we brengen een groot deel van onze tijd in huis door.