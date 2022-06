Zo schilder je probleemloos de buitenmuren van je huis

Voordat je gaat schilderen, moet je wel nog een aantal andere voorbereidingen treffen. Veel mensen denken dat ze heel netjes kunnen schilderen en dat het niet nodig is kozijnen of deuren af te plakken. Maar in de praktijk blijkt dit toch vaak wel het geval. Dus alles wat je niet wil dat vies wordt, gewoon even afplakken. Ramen, kozijnen, deuren en hun beslag. Maar ook is het aan te raden de grond en eventuele beplanting te beschermen tegen verfspatten. Het is even werk maar dan heb je wel wat. Want zoals zo vaak is voorkomen beter dan genezen. Uiteindelijk ben je met het afplakken minder tijd kwijt dan met het verwijderen van de verfspatten of vegen die je niet zo bedoeld had.