Prachtige moderne bungalow met binnenplaats

We nemen vandaag een kijkje in deze prachtige moderne bungalow in de Londense wijk East Dulwich. Temidden van typische Britse arbeidershuisje staat dit houten bouwwerk van de architecten van Designcubed. Kenmerkend voor dit huis is de moderne strakke inrichting, het gebruik van veel hout – zowel binnen als buiten – en natuurlijk de binnenplaats waar omheen het huis gebouwd is en die dus het centrale middelpunt is. Laten we gauw gaan kijken, want er is genoeg te zien.