Buitenkeukens en barbecues: 6 te gekke opties!

En tot slot nog een hele luxe buitenkeuken in een mediterrane stijl. Ook dit is een keuken die qua formaat niet zou misstaan in een gemiddeld huis. Maar wat is het fijn als je dit buiten tot je beschikking hebt. Lekker kokkerellen in de zon met in de buurt een terras vol vrienden of familie. En dankzij de pergola kan je bij mooi weer een beetje aan je kleur werken en kan je bij slecht weer de boel wellicht afdekken en zo toch nog droog een lekker maaltje bereiden.

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je zelf ook een barbecue of buitenkeuken in je tuin hebben? Kijk dan eens hier rond voor wat inspiratie. Deze professionals kunnen je helpen een mooi plekje in je tuin te creëren om deze geweldige barbecues of buitenkeukens te plaatsen. En in dit Ideabook lees je hoe je de rest van je tuin een beetje mooi houdt.