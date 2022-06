6 simpele tips voor een heerlijk geurend huis

Sodium bicarbonaat, oftewel zuiveringszout, heeft enorm veel mogelijke toepassingen voor zowel persoonlijke verzorging als het huishouden. Zo kun je er je eigen deo mee maken, je tanden mee poetsen, je lichaam en gezicht mee scrubben maar het helpt ook tegen keelpijn en een verstopte neus. In het huishouden is zuiveringszout, ook wel baksoda of 'baking powder' genoemd, minstens zo multi-inzetbaar. De werking van zuiveringszout, de reden dat het zo perfect is voor een grondige schoonmaakbeurt, ligt in het feit dat het zuren bindt. Deze zuren worden door een chemische reactie geneutraliseerd. De zuren, die in vuil zitten en die vervolgens nare geurtjes veroorzaken, worden dus niet gemaskeerd, maar echt verwijderd. Omdat baksoda een natuurproduct is, is het bovendien een enorm milieubewuste keuze om als basisschoonmaakmiddel te gebruiken. Baksoda in het huishouden kun je dus voor van alles gebruiken, zo reinig je er bijvoorbeeld met gemak even de wc mee (weg vieze geurtjes!), is het ideaal om mee te schrobben in de keuken (een blinkende gootsteen in een handomdraai), en kun je een paar grote lepels mee laten draaien met je vaatwasmachine (blinkend, schoon en ook hier zijn de vieze geurtjes direct verdwenen).