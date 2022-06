De houtkachel: Heerlijke natuurlijke warmte op koudere lentedagen

De variëteit in modellen houtkachels is sterk toegenomen. De meeste haarden kenmerken zich tegenwoordig door veel glas. Hierdoor heb je dus altijd uitstekend zicht op het vuur en wordt de haard een prachtige sfeervolle blikvanger in je interieur. Uitvoeringen zijn er van klassiek tot superstrak. In plaats van de ingebouwde haard zien we steeds vaker los geplaatste en ook hangende haarden. Een ander praktische toepassing is de tunnelhaard die in een scheidingswand wordt geplaatst, zodat je warmte en sfeer aan twee ruimtes toevoegt. Door deze ruime keuze kun je van de houtkachel ook echt de blikvanger maken in je woonkamer. Klik hier om meer voorbeelden te zien en te bekijken welk design bij jouw inrichting past.