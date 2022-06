10 prachtige designer deuren

Om deuren kan men niet heen. Ze verbinden de verschillende kamers van uw huis met elkaar en markeren de grens tussen binnen en buiten. Je wilt dan ook dat de deuren in uw huis er mooi uitzien. Een goede deur trekt de aandacht, draagt bij aan de sfeer in de kamer en is, als het even kan, ook nog handig in gebruik. Gelukkig kan men met deuren alle kanten op. Met een simpel stuk rechthoekig hout kan men immers veel doen. Men kan het oppervlak beschilderen of het hout bewerken, men kan er ramen in verwerken, men kan voor de deur verschillende soorten hout gebruiken, maar men kan natuurlijk ook andere materialen gebruiken dan hout. Hieronder zie je tien designer deuren ter inspiratie.