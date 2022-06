Zes begeerlijke garderobekasten

Er bestaan vele mogelijkheden kledingstukken op te bergen: in open kasten, hangend aan stangen, met behulp van opbergsystemen of in klassieke wandkasten. Of je je kleding in het zicht wilt houden of liever voor stof en nieuwsgierige blikken van bezoek verbergt is tenslotte een kwestie van persoonlijke voorkeur. Welke belangrijke aspecten komen kijken bij het plannen van een toegankelijke kleedruimte is dat echter niet. Hoe groot moet bijvoorbeeld de schoenenkast zijn, in welk deel van het huis kun je een kleedmeubel het beste plaatsen en hoe bereik je een ordelijke indeling? Dat alles vertellen we hier terwijl we ook gelijk een blik werpen in de kleedruimte van een Superstar en verdere inspiratie opdoen waarmee je je droom van een kledingkast kunt vervullen.