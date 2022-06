Heggen, muren en hekken: 8 tuinafscheidingen

Het idee van een muur rondom de tuin is in eerste instantie vaak wat afschrikwekkend. In onze verbeelding zien we ons al ingebouwd door een massieve, manshoge betonnen muur in triestgrijs. Maar het tegendeel is waar: muren kunnen prachtige, decoratieve kunststukjes vormen. Gestapelde, onbewerkte natuursteen bijvoorbeeld wekken een natuurlijke en warme sfeer op in iedere tuin. En wat de hoogte betreft kan ieder zelf bepalen of er nog een laagje bovenop komt of niet.

Een tuinafscheiding is vaak het eerste element dat in een tuin komt en vormt voor velen het belangrijkste deel van hun tuin. Het is niet alleen dat deel dat naar de buitenwereld toe zichtbaar is, maar ook een deel van de complete inrichting van een tuin. Onze experts erkennen het belang van een tuinhek, -muur of heg en zoals we hierboven hebben kunnen zien zijn er zoveel varianten, materialen en stijlen dat we meer dan genoeg keuze hebben onze stijl in onze grensafscheidingen door te laten werken.

