Aziatische woonideeën

Lampions spelen in veel aziatische landen een grote rol. Of het nu in de Chinese gelukskleuren geel en rood is, in kogelvisvorm of versierd met draken, tekens of lotusbloemen – met deze sfeervolle lampen heb je eenvoudig en effectief een oosterse sfeer in huis met genoeg variatie mogelijk om iedere stijl aan te vullen of compleet te maken.