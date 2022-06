Eén nacht alleen. De mooiste eenpersoonsbedden

Je hebt vides en je hebt vides. Dit is een heel bijzondere. Deze stoere kamer voor jongens die al bijna mannen zijn, is echt uniek door de manier waar in één ruimte drie plekken zijn gecreëerd. Met de trap naar boven kom je in het slaapvertrek waar jongens van die leeftijd een gat in de dag kunnen slapen. Gelukkig is er ook ruimte om de gitaar even ter hand te nemen. Onder de vide is een mooie inbouwkast gemaakt voor kleding, sportbenodigdheden, skateboards en ander spul dat anders in de hal ligt. Tot slot is de rest van de kamer leef- en studeerruimte. De spotjes in de vloer geven het nog net even iets extra's.