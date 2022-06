Het summum van commerciële architectuur

Dit keer eens wat anders. Nu even geen huizen, privéproducten of woondecoratie, maar spannende en unieke voorbeelden van commerciële architectuur. Van kapsalons tot creatieve kantoren: we hebben een uitgebreide selectie om te bekijken en om ideeën op te doen voor je eigen projecten thuis.

Ontwerpers en architecten worden steeds avontuurlijker met hun concepten en interieurdesigns terwijl klanten ook steeds enthousiaster worden voor zulke projecten en gemotiveerd zijn cultuur en persoonlijkheid vorm te geven in een professionele context. We nemen je mee op een korte rondleiding en presenteren een aantal van de beste voorbeelden van commerciële architectuur en design dat onze groeiende database heeft te bieden. Kijk maar…