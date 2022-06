Engelse tuinlandschappen

In de tijd dat de Engelse tuin in opkomst was, was ook neoklassieke architectuur zeer geliefd. In de loop der eeuwen zijn de Europeanen altijd inspiratie blijven putten uit de klassieke oudheid. De oudheid kreeg in elk tijdperk een andere betekenis die aansloot op de belevingswereld van het heden. Zo zag men in de tijd van de Verlichting de klassieke periode als een bloeiperiode van de wetenschappen, van het rationele denken en van de overwinning van de mens op de natuur. In de tijd van de Romantiek begon men de klassieke oudheid te zien als de ultieme oorsprong, de oerbron van ons beschaving, als een periode van ongeremde creativiteit en vindingrijkheid, als een tijd waarin de mens nog dichter bij de natuur stond en daar kracht uit putte. Men begon zich ook bezig te houden met de vergankelijkheid der dingen. Vooral de vergankelijkheid van de ooit zo succesvolle klassieke beschavingen sprak tot de verbeelding. Het is dan ook om die reden dat veel Engelse tuinen gedecoreerd werden met kunstmatige ruïnes van neoklassieke tempeltjes of paviljoentjes. In een echte Engelse tuin kan zo'n ruïne niet ontbreken.