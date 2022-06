Al een tijdje wordt de badkuip niet meer gezien als een bescheiden kuip waar we ons af en toe in onderdompelen of waar we de kinderen in kunnen laten spelen met een rubber eendje en wat bubbels. In de laatste tien jaar hebben zien we steeds minder badkamers met een echte kuip. Steeds meer huiseigenaren kiezen ervoor het bad weg te laten en gaan voor de meer kost-effectieve douche. Maar, er is nog hoop voor de badkuip: er zijn nog genoeg badkuip-fans die hun badkamer niet zonder bad willen zien. Om de trend tegen te gaan zijn veel bedrijven begonnen badkuipen te ontwerpen als geïntegreerd deel van een groter geheel, of als een sculptuur dat op zichzelf staat. Vandaag bekijken we dus op homify een selectie badkuipen op maat: van de klassieker tot technologische mirakels, om huiseigenaars te bemoedigen ruimte vrij te houden of te maken voor de aloude, of splinternieuwe, badkuip.