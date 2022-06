Schimmel in de badkamer voorkom je met deze tips

Schimmels zijn dol op vochtige, warme plekken. We vinden schimmel in de natuur, op plekken waar ze lekker beschut kunnen groeien zoals bijvoorbeeld in een boomstam. Maar ook in ons huis vinden schimmels graag een veilig plekje om er op los te schimmelen. Ergens waar het altijd lekker warm is, en waar voldoende vocht is om zich lekker in te nestelen.. en laat de badkamer nu eens exact aan die omschrijving voldoen. In de badkamer wordt tijdens het douchen of baden veel waterdamp geproduceerd. Wanneer de badkamer niet voldoende geventileerd is, slaat de damp neer op de wanden. De condens op de muren heeft vervolgens alle tijd om in te trekken en in die vochtige plekken zal zich vervolgens schimmel vormen. Deze schimmel hoeft trouwens heus niet altijd slecht voor de gezondheid zijn, een kleine hoeveelheid schimmel is eigenlijk niet te voorkomen. Geen nood dus, niet direct in ieder geval.