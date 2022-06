homify 360°: Levensveranderende eco-vriendelijke ontwerpen

Tegenwoordig zijn we steeds meer bezig onze 'carbon footprint' te verkleinen of de hoeveelheid afval die we produceren te verminderen en minder onverantwoorde of meer organische producten te consumeren. Dit onderwerp is vooral een hot topic in de wereld van design: eco-strijders van over de hele wereld zijn bezig locale producten en duurzame materialen te integreren met behoud van hun professionele persoonlijkheid en smaak.

Vandaag laten wij zien wat een selectie aan ontwerpers met het doel onze planeet zo min mogelijk te bevuilen en beschadigen mogelijk hebben gemaakt. Ook laten we zien hoe sommige ontwerpers bijzondere oplossingen bedacht hebben om zo min mogelijk materiaal te verspillen in hun producten.