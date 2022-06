10 Verschillende Schuurramen

Alles valt in dit plaatje precies op z'n plek! Het is mooi genoeg voor al het materiaal dat bij elkaar is geselecteerd voor de schuur. Het lijkt erop dat het raampje met een donkere tint glas is afgewerkt. Of is dat gewoon schijn ? Het straalt in ieder geval iets mysterieus uit en valt goed te combineren met het grove natuurlijk hout dat met de rest van de schuur is bewerkt. Daar is dus zeker goed over nagedacht want het laat de houten schuur op een bijzondere wijze stralen.

